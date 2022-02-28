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Cübbeli Ahmet Hocadan Şok uyarı: Orada evi olanlar satmasın

Cübbeli Ahmet Hocadan Şok uyarı: Orada evi olanlar satmasın Cübbeli Ahmet Hoca ‘sakın’ diyerek uyardı: Orada evi olanlar satmasın Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Batı'nın sur içinde planlar yaptığını ve burada evleri olanların satmaması gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hocadan Şok uyarı: Orada evi olanlar satmasın
Admin
Admin
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:38

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalı üzerinden uyarılar yapmaya devam ediyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, sur içinde evi olanları uyardı.

Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Patrikhane'yi yeniden iade etmeyi istiyorlar. Ayasofya'yı yeniden eski haline çevirmeyi düşünüyorlar. Dünya Bankası Balat'taki projelere 30 milyar dolar yatırım yapmak istedi. Önceki yönetimler büyük hata yaptılar. Balat'ı Nişantaşı'na çevirdiler. Baya da oldu. Filmler, diziler vs. Bunlar kimin gözü önünde oluyor? Bizim Müslümanlaron gözü önünde oluyor. Bu iş nereye götürür? Her şeyimiz değer kaybediyor. Paramız değer kaybediyor. Onların parası değer kazanıyor. O yüzden sur içinde evi olanlar satmasınlar. Satarlarsa da Müslüman birine satsınlar" dedi.

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