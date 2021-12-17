Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

En Çetin Zam! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine çok büyük zam! Doların 15 lirayı aşmasının ardından dün benzine 66 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş daha, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geleceği bildirildi.