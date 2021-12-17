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Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17 Aralık 2021 Cuma 14:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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