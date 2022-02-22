Çok şükür ki Sığınmacılara yüzde 25 sınırı getirildi

Sığınmacılara yüzde 25 sınırı getirildi Uygulamaya geçen Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele Planı'yla; Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 16 ilde, sığınmacıların yerli nüfusa oranı yüzde 25'i geçmeyecek.

Türkiye'de 3,7 milyon geçici koruma altında olan Suriyeli bulunuyor.

Bu sayı diğer ülkelerden gelen farklı statüdeki sığınmacılarla birlikte 5,4 milyonu buluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de nüfusun demografik yapısını korumak için geçici statüdeki sığınmacılara yönelik "Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele" planı başlatıldı.

16 İLDE GETTOLAŞMA ÖNLENECEK

Plan ile başta yabancıların yoğun olduğu 16 ilde bazı mahalle veya ilçelerde gettolaşma önlenecek.

YERLİ NÜFUSUN YÜZDE 25'İ GEÇMEMESİ ESAS ALINACAK

Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele'de yabancıların, yerli nüfusa oranının yüzde 25'i geçmemesi esas.

YOĞUN OLAN BÖLGELERDEKİ SIĞINMACILAR BAŞKA İL VE İLÇELERE YERLEŞTİRİLİYOR

Mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşılması durumunda 2 yöntem izleniyor.

Ya bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor, ya da yoğunluğun bulunduğu bölgelerdeki sığınmacılar gönüllülük esasıyla farklı il ve ilçelere yerleştiriliyor.

İLK KEZ ANKARA ALTINDAĞ'DA UYGULANDI

Uygulama, ilk kez Ankara Altındağ'da hayata geçti. İkamete uygun olmayan binalar yıkıldı. 5 bine yakın geçici statüdeki sığınmacının ilçeden taşınması sağlandı.

Öte yandan bu uygulamayla, güvenlik ve kamu hizmetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırması bekleniyor. Ayrıca sosyal ayrışmayı önlemek ve uyum sağlamak hedefleniyor.

PROJENİN DETAYLARI

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için uygulandığı" açıklanan seyreltme projesinin detaylarını aktardı.

- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.

- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.

- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:

1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.