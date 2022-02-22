Çok sert kayaya Çarpan Acun trilyonluk tazminat ödeyecek!

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star'da yarışırken omzundan sakatlanan Atakan Işıktutan'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Kalıcı hasar olabilir!

Ilıcalı, Işıktutan'a ilişkin açıklamasında, sağlık raporunu beklediklerini belirterek, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim." dedi.

Trilyonluk tazminata mahkum edilebilir

Yaşanan sakatlığı değerlendiren hukukçular, Atakan Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar tespit edilirse, Acun Ilıcalı'nın yarışma için gerekli tedbirleri almaması sebebi ile trilyonluk tazminata mahkum olabileceğini belirtti.