CNN International: Türkiye'nin açıklaması şaşırtıcı

CNN muhabiri Clarissa Ward, Ankara'dan Türk vatandaşlarına yönel

ABD Kongre binasına baskın konusunda Türkiye'den açıklamalar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz." dedi.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"

Açıklamada ayrıca "ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARI ABD BASININDA

Ankara'dan yapılan açıklamalar, ABD'de gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak CNN International'ın muhabiri Clarissa Ward, canlı yayında Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına yönelik tavsiye ve uyarısını yorumladı.

Bakanlığın açıklamasını okuyan Ward, Washintgon'a karşı üslubun daha önce Beyaz Saray tarafından kullanıldığını söyledi.

"AMERİKAN VATANDAŞLARI İÇİN ALIŞTIĞIMIZ BİR DİL"

Ward, "Bu tam da bir ABD basın bülteninde, kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir şehirde olabilecek Amerikan vatandaşları için okumaya alıştığımız türden bir dil." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN UYARDIĞINI GÖRMEK ŞAŞIRTICI"

Yorumunun devamında CNN muhabiri, "Bu türden bir dille Türkiye gibi ülkelerin vatandaşlarını ABD başkenti çevresinde bulunmanın tehlikeli olduğu konusunda uyardığını görmek şaşırtıcı." görüşünü paylaştı.