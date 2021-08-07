CNN aşı olmayan çalışanları ile Yollarını Ayırdı ! CNN aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu CNN International, aşı olmadan ofise geldikleri gerekçesiyle 3 çalışanı işten çıkardı

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN International'da aşı olmayan üç çalışanın görevine son verildi. Şirket içerisinde çalışanlara gönderilen bir iç yazışmayla aşı olmayan üç çalışanın anlaşmalarının sonlandırılarak işten çıkarıldıkları bildirildi.

Gönderilen mesajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yaptırılması konusunda sıfır tolerans gösterdiklerini ve her çalışanın aşı olmak zorunda olduğu ifade edildi. Kurum başkanı Jeff Zucker imzası taşıyan mesajda CNN çalışanlarının ofiste ya da sahada çalışan fark etmeksizin mutlaka aşı olmak zorunda olduklarını bildirdi. Zucker, "Haber, spor ve stüdyolarda çalışan her kim olursa olsun aşılanmak zorundadır. Bu konudaki tavrımızı aylardan beri net olarak ifade ediyoruz. Bu konuda bir kafa karışıklığı olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünya üzerindeki bazı şirketler gibi CNN de çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmişti. Ülkede artan Delta varyantı vakaları yüzünden şirket ofise dönüş tarihini de ekime kadar ertelediklerini açıklamıştı. Ancak bu kural iki doz aşısını tamamlayanlar için geçerli değil. CNN'in Los Angeles, Washington, ve Atlanta ofislerinde maske takma zorunluluğu da bulunuyor.