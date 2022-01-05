Çilem Doğan'ın 15 yıl hapsine son itirazı reddedildi 8 Temmuz 2015'te kendisini fuhşa sürükleyen eşini tabancayla öldüren Çilem Doğan'ın, 15 yıl hapsine son itirazı itirazı Yargıtay tarafından reddedildi. Doğan'ın ceza dosyası kesinleşmiş oldu.

Adana'da 2013 yılında evlendiği eşi Hasan Karabulut'u(33), kendisini fuhşa sürüklediği ve şiddet uyguladığı için tabancayla öldüren Çilem Doğan (30), 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede, 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

50 BİN TL KEFALETLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY ONAYLADI

5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay'ın onayı sonrası Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yargıtay, Doğan'ın itirazını reddetti. Böylece Doğan'ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu.

"OLAYLA İLGİLİ 7 TANIK VAR"

Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik." şeklinde konuştu.