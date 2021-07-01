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Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu!

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu! Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu!
01 Temmuz 2021 Perşembe 12:22

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Cok uzun sürmedi

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Mehmet Aydın'ın Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Aydın, avukatları aracılığıyla Sözcü'ye gönderdiği videoda kimseyi dolandırmak istemediğini ve en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu!

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