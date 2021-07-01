Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu!

MAK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Oylarında son anketlerde yükselme görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi, bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti yüzde 13.6 bandında yer alırken, DEVA Partisi yüzde 2.2 oy aldı.