Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu! Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Cok uzun sürmedi
Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Mehmet Aydın'ın Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.
Öte yandan dün akşam saatlerinde Aydın, avukatları aracılığıyla Sözcü'ye gönderdiği videoda kimseyi dolandırmak istemediğini ve en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.