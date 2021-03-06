Çift maske Kullaniyorsanız dikkat! Genç yaşlı herkesi mahvediyor! Kademeli normalleşme ile birlikte uzmanlar çift maske kullanımı önerisinde bulundu. Koronavirüse karşı önlem olarak çift maske kullananların sayısı artarken, genci yaşlısı pek çok kişi mekanik akne ile uğraşıyor.

Türkiye illere göre kademeli kaldırılan yasaklarla yeni bir Kovid-19 sınavı veriyor. “Maske, mesafe, temizlik” kuralına “çift maske” önerisi getirildi. Fakat kapalı kalan ciltlerde “sivilce” sorunu çıkmaya başladı. Tek maske kullanılırken de aynı sorunun yaşandığını, şimdi ise görülme oranının arttığını belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, “Hayatı boyunca bu kadar kapalı tutmadığımız cildimiz ‘mekanik akne’ ile tepki veriyor. Cilt gün boyu maske ile kapatıldığı için ciltteki gözenekler, yağ bezi kanalları tıkanıyor. Gün sonunda sebum (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) temizlenmezse bunlar iltihaplı sivilcelere dönüşüyor” dedi.

MEKANİK AKNE NASIL ENGELLENİR?

Mekanik aknenin tedavisinin bildiğimiz akne tedavisinden daha farklı ve zor olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkapu, sözlerini şöyle sürdürdü;

Klasik akne tedavisinde önerdiğimiz temizleyici ve kremler genellikle cildin fazla yağını alan, cildi kurutan ürünlerdir. Cilt kuruluğu ise mekanik akneye yol açan faktörlerden biridir, o yüzden cildin nemli olmasını isteriz. Cildinizi sabah akşam fazla kurutmayan bir temizleyici ile yıkayarak temizlemeli, olabildiğince az makyaj yapmalısınız.

MASKENİZİN SERT OLMAMASI GEREKİYOR

Kullandığınız maskenin pamuklu, yıkanabilir doğal kumaşlı, cildi fazla sıkmayan, tam kavrayan bir maske olmasını öneririz. Çünkü maske ne kadar sert olursa cildiniz sürtünmeye bağlı olarak o kadar hasar alır. Gün içerisinde kirlenme ve nemlenmeye bağlı oluşabilecek sorunları engellemek için maskenizi değiştirmeniz yararlı olacaktır. Cilt kuruluğuna karşı beslenme ve yeterli su tüketimine de dikkat etmek gerekir. Temiz tutarak, nemlendirerek mekanik akne oluşumunu önlemeye çalışırken bol su tüketimi ve omega-3 içeren besinler, zeytinyağı, havuç, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketerek cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz. Şikayetleriniz geçmez ya da kötüleşirse bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekir.