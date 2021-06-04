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CHP'li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi

CHP'li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi Yeni keşfedilen 135 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası, toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. CHP'li Veli Ağbaba, "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi
04 Haziran 2021 Cuma 21:20

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi büyük bir heyecanla bekliyordu.

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP

Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını duyurdu. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

CHP'DEN ELEŞTİRİ

Yeni doğalgaz rezervi haberini duyan muhalefetten yeni bir eleştiri geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor..." ifadelerini kullandı.

CHP li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi #1

CHP li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi #2

CHP li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi #3

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