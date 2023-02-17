Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Deprem konutlarının yerleri martta gerçekleşecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması düzenleyerek Adana'daki incelemelerinin sonucunu aktardı. Bakan Kurum, toplantıda mevcut durumu aktararak, yapılması planlanan konutlara dair bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören Adana’da bir açıklama yaparak, 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

"Adana’da da 148 binada 1.602 bağımsız bölüm yıkık"

Bakan Kurum, Adana’da da 148 binada 1.602 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini aktardı.

"TOKİ konutları dimdik ayakta"

Kurum, açıklamasında daha önce yapmış olduğu 1 milyon 180 bin TOKİ konutlarının dimdik ayakta olduğunu, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz.

En büyük afet konut seferberliği

Bakan Kurum, yaptığı açık

Deprem konutları 11 ilimizde mart ayı itibarıyla eş zamanlı gerçekleştireceğiz"

Murat Kurum, kamuoyunun en çok merak ettiği konuya açıklık getirerek, yeni yapılacak deprem konutlarının yerlerini 11 ilde mart ayı itibarıyla eş zamanlı gerçekleştirileceğini ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösterildiğini de aktardı.

Murat Kurum mevcut durum ve yapılması planlanan konutlara dair bilgi verdi

Bakan Kurum'un Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binaların durumunu ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı konuşması şöyle:

“332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana’mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutlarımız dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz. Deprem konutlarının yerlerini 11 ilimizde mart ayı itibarıyla eş zamanlı gerçekleştireceğiz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz. Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta-açıkta bırakmayacağız. Çukurova’ya, Seyhan’a ilçe merkezine en yakın, en değerli en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşların taşınma sürecini de oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde yürüteceğiz… Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmaması, bu eşya alınma sürecine ilişkin Valilerimizin koordinasyonunda yürütülmesi süreci önemlidir.

Adana’yı havadan ve karadan inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Adana’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

lamalarının ardından yapılacak TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edileceğini belirtti.