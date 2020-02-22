Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in davasında karar 21 Şubat tarihinde verildi. Dava sanıgı Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarpıtıldı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın mahmekede yaptığı savunma büyük tepkilere neden oldu.

Sanığın avukatı Bıçak için yapılan savunmada , "Elbette sanık suça karışmıştır , cezası mutlaka olacaktır. bu hususta cezanın ne şekilde olması gerektiğini konusuna yoğunlaşıyoruz. Ceren Damar 'ın yaşadıkları ve ilahi adalet adına , Hasan İsmail Hikmet için burada bulunduk." diye anlattı.

Bıçak, "Şu anda hukuken karşımızda sanık mevcuttur , katil yoktur. İşin başından beri sanığa katil olarak sıfatlandırılmıştır .

"MEŞRU MÜDAFAA" İDDİASI

Bıçak, "olayda meşru müdafaa şartlarının oluştuğununun''arkasında duran , "Odasına girerken insan canına kıymak adına hiçbir düşünce mebcut olmamıştır . Somut olayda meşru saldırının şartları yapılmış . İlk haklı olmayan saldırı karşı tarafça gelmiştir . Annesi konusunda FETÖ'den işlem yaptıracağını, kendisini okuldan mezun ettirmeyeceğini açık açık dile getirerek tehdit etmiştir. Müvekkil içine düştüğü bu durumdan kaçma imkanına hiç sahip olmayacaktır. Sanığın savunması şahsına ve ailesine tutan bu saldırgan halle orantılıdır." dedi.

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