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Cemreler ne zaman düşecek? İşte 2021'de ilk cemrenin düşeceği tarih

Cemreler ne zaman düşecek? İşte 2021'de ilk cemrenin düşeceği tarih Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da 'Ateş hali', 'Yanmış halde' ve 'Kor ateş' anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Peki, cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek?

Cemreler ne zaman düşecek? İşte 2021'de ilk cemrenin düşeceği tarih
28 Ocak 2021 Perşembe 12:52

Kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2021'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2021'de düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İşte, 2021 cemre düşme tarihleri...

Bahara geçişin sembolü olarak bilinen ve hava sıcaklıklarının artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin ne zaman, nereye düşeceği sorgulanıyor. Ateş ve kor anlamına gelen cemre her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre; önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilmektedir. Öte yandan bahar bayramı nevruzunun yaklaştığına da işaret etmektedir. Peki;

2021 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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