Cemal Enginyurt, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi: Beni İBB başkan adayı yapsın, çok rahat alırım

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Konuşmasının başında CHP liderine övgüler yağdıran Enginyurt, "Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" dedi.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı gerginlik yaratırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Dün akşam bir yayına katılan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da gönlünde İBB başkanlığının olduğunu belirterek "Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" dedi.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK ARTTI

Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu parti içinden istifa çağrılarına maruz kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler ise Kılıçdaroğlu'na karşı bir araya geldi, gizli toplantılar organize etti. Hatta bu toplantılardan birinin geçtiğimiz hafta ifşa olmasıyla CHP'de gerginlik üst düzeye çıktı. Kılıçdaroğlu bu toplantı için "Etik bulmuyorum" dedi. 2024 yılındaki yerel seçimler öncesinde yaşanan bu gelişmeler İmamoğlu'nun yeniden belediye başkanlığına aday yapılıp yapılmayacağı sorusunu da akıllara getirdi.

"BENİ ADAY YAPSIN, İTTİFAK YAPMASIN"

Gelişmeler ilgiyle takip edilirken İBB başkanlığı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında "Genel seçimlerde partilere oy verilir, ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. İttifaksız kazanamayız sözü, yenilgiyi şimdiden kabul etmektir. Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" ifadelerini kullandı.