Cem Küçük'ten formül geldi: Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor

Cem Küçük, Türkiye'de enflasyonun ve hayat pahalılığının en önemli iki sorun olduğunu savunarak, "Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıdadaki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatarak "Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar" dedi.

"Milletin şu an canını sıkan iki olay var. Birincisi yüksek elektrik faturaları. İkincisi gıda fiyatları..." olduğunu söyleyen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Hükûmet zincir marketleri ve tedarik zincirini ciddi şekilde kontrol etmeli. Yıllık maliyetler belli. Hadi yüksek enerji faturalarından şikâyetçiler tamam. Ama onun üzerinden de fazla zam yapanlar var. Hükûmet o bakımdan bu işin kontrolünü sıkı yapmalı.

Herkes elini taşın altına koymalı. Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar. Marketlerin iyi niyetini şimdi göreceğiz."