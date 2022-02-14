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Cem Küçük'ten formül geldi: Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor

Cem Küçük'ten formül geldi: Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor Cem Küçük'ten formül geldi: Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor Cem Küçük, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon için formülü vererek "Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor" dedi.

Cem Küçük'ten formül geldi: Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor
14 Şubat 2022 Pazartesi 12:28

Cem Küçük, Türkiye'de enflasyonun ve hayat pahalılığının en önemli iki sorun olduğunu savunarak, "Bu iki sorun gitti mi sorun kalmıyor" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıdadaki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatarak "Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar" dedi.

"Milletin şu an canını sıkan iki olay var. Birincisi yüksek elektrik faturaları. İkincisi gıda fiyatları..." olduğunu söyleyen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

Herkes elini taşın altına koymalı. Yüzde 7’ye ilaveten, marketler de yüzde 7 indirse millet rahatlar. Marketlerin iyi niyetini şimdi göreceğiz."

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