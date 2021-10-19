Cem Küçük, AK Parti’nin 3600 ek gösterge ve EYT sürprizini açıkladı Cem Küçük AK Parti’nin 3600 ek gösterge ve EYT sürprizini açıkladı Gazeteci Cem Küçük katıldığı televizyon programında AK Parti hükümetinin 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların yapıldığının bilgisini paylaştı.

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunduğu “Enine Boyuna” programında konuşan gazeteci Cem Küçük milyonlarca vatandaşın heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük uzun süredir beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve 3600 ek gösterge sorunlarıyla ilgili AK Parti hükümetinin bir çalışma içerisinde olduğunu belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

"EYT VE 3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞMA VAR"

Cem Küçük konuşmasında “Bugün konuştuğum yetkili kişiler, yani bunlar AK Parti’nin önde gelen Cumhurbaşkanımızın yakınındaki etkili kişiler; 3600 ek gösterge hazırlanıyor. Muhtemelen yaza kadar ama sonbahara kalabilir. O gelecek. EYT’de bir çalışma var. Çıkar mı, bilmiyorum ama çalışılıyor.” İfadelerini kullanırken bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR

AK Parti’nin 4 yıl önce seçim vaadi olarak verdiği 5 milyon 183 bin kadrolu kamu personeli ve ailelerinin ilgilendiren 3600 ek göstergenin yıllardır gerçekleştirilmesi bekleniyor.

EYT NEDİR?



EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. Yani 1998 senesinde işe giren bir şahıs önceki yasaya göre 2023 senesinde emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu vakit 2038'e çıkartıldı. Bu durumun hukuksuz olduğunu öne süren ve bu kanuna takılmak istemeyen vatandaşlar yılladır bu durumun düzeltilmesi için mücadele veriyorlar.