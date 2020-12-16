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Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu

Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu
16 Aralık 2020 Çarşamba 18:46

Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu

Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

-Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" 14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi 

Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.

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