Çekindiği Bir fotoğraf Müdür Yardımcısına 900 TL'ye mal oldu

Bursa'da kendisini maske takması konusunda uyaran polis ekibine saldırarak, hakaret eden bir kadın daha sonra çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen kadının annesi önce polislere hakaret etti. Kızının görevli memura vurduğunu öğrenen anne daha sonra ise kızına saldırdı.