Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.