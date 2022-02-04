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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
04 Şubat 2022 Cuma 13:21

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 - (1) 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

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