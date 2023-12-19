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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine yönelik düzenleme yılbaşından önce yasalaşacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine yönelik düzenleme yılbaşından önce yasalaşacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine yönelik düzenleme yılbaşından önce yasalaşacak
Admin
Admin
19 Aralık 2023 Salı 11:25


TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

Çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin yeni yıl öncesi yasalaşması bekleniyor.

Ak Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek. Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ YILBAŞINA KALMAYACAK

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

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