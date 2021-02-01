Çalışan emekli kıdem tazminatı alabilecek mi?

Soru: Özel sektörde çalışmaktayım. 2007’de emekli oldum ve tazminatımı aldım. Hiç ara vermeden destek primi ödenerek aynı firmada sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorum. Kendim ayrılmak istediğimde tazminatımı alarak ayrılabilir miyim? l Zülfiye ÇÖMLEKÇİ

Cevap: Çalışan emekli işinden kendi isteği ile ayrılması halinde kıdem tazminatı alamaz. Çalışan emeklinin işinden kıdem tazminatı alarak ayrılması için ya işverenin iş akdini haksız yere feshetmesi ya da emeklinin iş akdini kendisi haklı bir nedenle (örneğin yıllık izin kullandırılmaması, mobbing uygulanması, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırı davranışa maruz kalması, ücretinin kanuna ve sözleşmeye uygun ödenmemesi vb.) feshederek işinden ayrılması gerekiyor.

AFTAN YARARLANABİLİRSİNİZ

SORU: 1962 doğumluyum. 1984-1986 arasında Bağkur kaydım var. Ancak prim ödenmedi. Torba yasadan nasıl yararlanırım? l Metin BAHAR

CEVAP: Bağkur’a kayıt ve tesciliniz yapılmış ve prim borcunuz yüzünden sigortalılık süreniz durdurularak prim borcunuz silinmişse, 1 Şubat 2021 tarihine kadar SGK il veya merkez müdürlüğüne başvurarak prim borcunuzu 7256 sayılı kanun kapsamında ödeyerek durdurulan Bağkur sürenizi ihya talebinde bulunmanız ve prim ve enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar ödemeniz halinde, prim borcunuza işletilen gecikme cezası ve gecikme zammı borcunuz silinir. Sizde 1984-1986 yılları arasındaki sigortalılık sürenizi kazanmış olursunuz.

VEFAT EDENİN BANKADAKİ PARASINI MİRASÇILAR NASIL ALABİLİR?

Soru: Babam vefat etti. Bankada 150 bin TL kadar parası vardı. Veraset belgesi alıp vergi dairesine gittim. Bu paradan vergi kesileceği söylendi. Bu vergiyi o paradan mı kesecekler? Yoksa ben gidip kendim ödedikten sonra mı parayı alabileceğim? Ne kadar vergi kesilir? Kesilen miktarı geri alabilecek miyim? l Burak HACLAR

Cevap: Babanızın vefat tarihinden itibaren 4 ay içinde ilgili vergi dairesine Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi beyanında bulunduktan sonra şayet vergi doğmazsa veya vergi doğarsa bankadaki paraya isabet eden vergiyi ödedikten sonra vergi dairesinden ilişiksizlik belgesi (yazısı) alıp bankaya götürdüğünüzde, babanızın parasından herhangi bir kesinti yapılmadan para mirasçılara (tek mirasçıysanız size) ödenir.

Veraset ve İntikal Vergisi beyanında bulunmadan parayı bankadan almak isterseniz banka doğacak Veraset ve İntikal Vergisi’ne karşılık yüzde 5 kesinti yapar (7338 sayılı VİVK Md.17) ve kalanını mirasçılara (tek mirasçıysanız size) öder.

Bu kesintiyi de doğacak Veraset ve İntikal Vergisi’ne mahsup edilmek üzere ilgili bankaya gönderir. Veraset ve İntikal Vergisi beyanınız üzerine vergi doğmazsa (veya kesintiden az vergi doğarsa) varisler (tek varisseniz siz) vergi dairesine başvurarak yapılan kesintiyi (veya vergiden artan kısmı) geri alabilir.

BOŞ GÜNLER BORÇLANILAMIYOR

SORU: 1963 doğumluyum. SSK girişim 1990’da olup 2021’e kadar 3388 gün primim var. 1989’da 18 ay askerlik yaptım. Emeklilik hakkım için askerliğimi de borçlansam ne zaman emekli olurum? l AHMET

CEVAP: Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 212 gün daha prim ödeyip (veya askerliğinizin 212 gününü borçlanarak) priminizi 3600 güne tamamlayıp 2023’te 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.