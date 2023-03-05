Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti

Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti

Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti
Kamusaati
Kamusaati
05 Mart 2023 Pazar 10:51

Fenerbahçeli futbolcular taraftarının alınmadığı Kayserispor deplasmanında galibiyetin ardından boş tribünlere gidip selam verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sert tepki gören Fenerbahçeli futbolcuların yanına koşup taraftarına "Sakin olun" işareti yaptı. Kayserispor tribünleri, Atan'ın ricasıyla protestoyu bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Valencia ve Ferdi'den geldi.

Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçeli futbolcular galibiyetten sonra gelemeyen taraftarlar için boş tribünlere gidip selam verdi.

Kayserisporlu taraftarlar o esnada Fenerbahçeli futbolculara sert tepki gösterdi. Hakaretlerin yükseldiği sırada Çağdaş Atan olay yerine koşup tribünleri sakinleştirdi. Kayserispor taraftarı Çağdaş Atan'ın uyarısıyla protestoyu bitirdi, teknik direktörlerini alkışladı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Çağdaş Atan'a sosyal medyada övgüler yağdırdı. Atan'ın gösterdiği centilmenliği diğer takım taraftarları da takdirle karşıladı.

Beyoğlu'ndaki domuz bağı cinayetinde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce 2 bin TL verdiğimiz halde cinsel ilişkiye girmeden darbedildik
Beyoğlu'ndaki domuz bağı cinayetinde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce 2 bin TL verdiğimiz halde cinsel ilişkiye girmeden darbedildik
0
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm
0
Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?
Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.