Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti
Fenerbahçeli futbolcular taraftarının alınmadığı Kayserispor deplasmanında galibiyetin ardından boş tribünlere gidip selam verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sert tepki gören Fenerbahçeli futbolcuların yanına koşup taraftarına "Sakin olun" işareti yaptı. Kayserispor tribünleri, Atan'ın ricasıyla protestoyu bitirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Valencia ve Ferdi'den geldi.
Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçeli futbolcular galibiyetten sonra gelemeyen taraftarlar için boş tribünlere gidip selam verdi.
Kayserisporlu taraftarlar o esnada Fenerbahçeli futbolculara sert tepki gösterdi. Hakaretlerin yükseldiği sırada Çağdaş Atan olay yerine koşup tribünleri sakinleştirdi. Kayserispor taraftarı Çağdaş Atan'ın uyarısıyla protestoyu bitirdi, teknik direktörlerini alkışladı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Çağdaş Atan'a sosyal medyada övgüler yağdırdı. Atan'ın gösterdiği centilmenliği diğer takım taraftarları da takdirle karşıladı.