Büyük Müjde! Memura zamlı yeni ikramiye

Memurlara, emekli olduklarında kamu kurumlarında geçen çalışma süreleri için ‘emekli ikramiyesi’ adı altında toplu para ödeniyor. Ödenen emekli ikramiyesi tutarı başta hizmet süresi, memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişiyor. Ayrıca memuriyet başlangıç tarihine göre, emekli ikramiyesinde uygulanacak mevzuat da değişiyor. Burada 1 Ekim 2008 tarihi kritik.

KIDEM TAZMİNATINDAN FARKI

İşçilerde; memurlar gibi hizmet sürelerine ilişkin olarak emekli olduklarında aldıkları toplu paranın adı ‘kıdem tazminatı’. Ama emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının benzer ve farklı tarafları var. Memur her çalışma yılı için emekli ikramiyesi alıyor, hizmet süresinde üst sınır yok. Bir yıldan az süreler için emekli ikramiyesi alamıyor. Örneğin; 26 yıl 11 ay hizmeti olan memura 26 yıl için emekli ikramiyesi ödenir. Oysa işçiye bir yıldan az olan çalışma süreleri için de kıdem tazminatı veriliyor. Örneğin; aynı süre hizmeti olan işçiye 26 yıl 11 ay için kıdem tazminatı ödeniyor.

SGK TARAFINDAN VERİLİR

Memurun emekli ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) ödenir ve daha sonra SGK tarafından memurun çalıştığı kamu kurumundan tahsil edilir. İşçinin kıdem tazminatı işverence ödenir. Memurun emekli ikramiyesi ile işçilere kıdem tazminatı verilmesinde en önemli fark; memurun emeklilik ikramiyesi emekli aylığı bağlandığında ödenmesine karşın, işçiye emekli olma dışında, çeşitli hal ve durumlarda da (işten atılma, haklı fesih gibi) kıdem tazminatı ödenebiliyor.

HANGİ HALLERDE HAK KAZANILIR?

1 Ekim 2008’den önce memur olan ‘sadece memuriyet hizmeti’ bulunanların; görevden çıkarma (ihraç), emeklilik, istifa, vefat veya başka nedenlerle görevden ayrılmalarında kendilerine veya hak sahibi dul ve yetimlerinden aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara memuriyette geçen süreleri için emeklilik ikramiyesi ödeniyor.

MEMURLUKTAN SONRA BAŞKA İŞTE ÇALIŞAN...

Memuriyetten ayrılıp, SSK’lı veya Bağkur’lu çalışarak hizmet birleştirmesiyle emekli olanlara ise belli durumlarda memuriyette geçen süre için ikramiye ödenebiliyor. Bunun için memuriyetin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sonlanması (haksız yere işten çıkarma, askerlik, haklı fesih gibi) gerekiyor. Memurlardan Emekli Sandığı’ndan emekli olanlara varsa kamu kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalışılmış ve kıdem tazminatı ödenmemiş süreleri için de kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmeleri feshedilenlere gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra emeklilik ikramiyesi hesaplanarak ödeniyor.