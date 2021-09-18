Büyük Müjde! Köyler imara açılıyor! Herkes ev yapabilecek Köyler imara açılıyor! Herkes ev yapabilecek Köyler imara açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaptığı değişiklikle, 30 büyükşehir belediyesinin sınırları içinde bulunan kırsal yerleşik alanlara dışarıdan isteyen herkes ev yapabilecek.

Köyler imara açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, 30 büyükşehir belediyesinin sınırları içinde bulunan kırsal yerleşik alan sınırını 100 metreden 300 metreye çıkardı. Ayrıca köylere dışarıdan isteyen herkesin ev yapmasının önü de iyice açıldı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın köyleri adeta küçük şehirlere dönüştürecek düzenlemesinin iptali için Danıştay'a dava açıldı. İtiraz dilekçesinde köy hayatı, tarım, yayla, kıyı ve ormanların geleceğine yönelik çok ciddi endişeler dile getirildi.

AYNI PARSELE 3 VİLLA

Bakanlık 11 Temmuz'da yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yaptığı değişiklikle, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alan ve civarına yeni bir tanım getirdi. Yönetmelik değişikliğiyle, 30 büyükşehir sınırı içerisinde yer alan köylerdeki yapılaşma sınırı 100 metreden 300 metreye çıkarıldı. Böylece köylerin etrafında yapılaşma için 200'er metrelik yeni bir genişleme alanı oluşturuldu.

Ayrıca bir parsele birden fazla yapı yapılmasını yasaklayan düzenleme de yumuşatılarak, 1.5 dönümden büyük parsellerin içine 3 ayrı yapının birden yapılmasının önü açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeye göre bin 500 metrekareden büyük parsellere, her bir binanın yapı inşaat alanı 250 metrekareyi, toplam yapı inşaat alanı da 750 metrekareyi geçmemek üzere 3 adede kadar yapı yapılabilecek. Böylece aynı parsel içerisine 3 villa birden inşa edilebilecek.

YABANCILAR KÖYLERE EV YAPABİLECEK

Bir diğer değişiklikle de köylere yapı yapabilmek için aranan köy nüfusuna kayıtlı olma ve köyde sürekli oturma şartları kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte şehirlerde yaşayan insanların yabancısı oldukları köylere daha kolay konut ve benzeri yapı yapabilecekler.

Yapılan bu düzenleme iele mevcut köylerin etrafında bir anlamda yabancılardan oluşan yeni bir çember oluşacağından endişe ediliyor. Yeni yönetmeliğin özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz köylerine yoğun talep oluşturması bekleniyor.

Öte yandan TMMOB Şehir Plancıları Odası, köyleri şehirleştirecek düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 8 Eylül'de Danıştay'a dava açtı. Dava dilekçesinde kırsal alanların hızla yapılaşmaya açılacağı, köylerde ihtiyaç fazlası yapı kirliliğinin oluşacağı, ülkenin özellikle cazip turizm bölgelerindeki kıyı, dağ ve yayla köyleriyle Karadeniz'in fındık ve çay bahçelerinin beton yığınına dönüşeceği uyarıları yapıldı.