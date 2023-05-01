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Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:11

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğrenci olduğu açıklandı.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen bir tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

ÖLENLERDEN 2'Sİ ÖĞRENCİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat kaza yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

"1-2 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR OLABİLİR"

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."

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