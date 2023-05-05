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Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu

Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu

Bursa'da kızının saçı kesildi diye okulu basan veli, müdür yardımcısını silahla vurdu
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 16:53

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki kızın velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu. Pişman olduğunu ve yanlışlıkla yaptığını ifade eden veli ev hapsiyle serbest bırakıldı.

İddiaya göre; Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nun ana sınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.'nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi. Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler.

Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük'e doğru ateşledi. Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.'nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük'ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük'ün taburcu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin 'Neden yaptınız?' sorusuna Ferdi Y., "Yanlışlıkla oldu. Pişmanım." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Öte yandan olay sonrası Karacabey ilçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusundan yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdiler. Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verildi.

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