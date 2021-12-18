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Bursa'da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek

Bursa'da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek Batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı sağlanması kararlaştırıldı.

Bursa'da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek
18 Aralık 2021 Cumartesi 13:14

Yerli otomobil ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) öncülük ettiği proje kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika inşası devam ediyor.

BATARYA ÜRETİM TESİSİ İÇİN DESTEK

Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." denildi.

Bursa da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek #1

VERGİ MUAFİYETİ, KDV İSTİSNASI...

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi gibi desteklerden yararlanacağı kaydedildi.

Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisinin de sağlanacak yardımlar arasında olduğu belirtildi.

Bursa da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek #2

2 BİN 200 İLAVE İSTİHDAM

Yatırımın süresinin, 13 Ekim 2021 olan başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olduğu, öngörülen sürede yatırımın gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği aktarıldı.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30 milyar TL şeklinde belirlendi. Tahmin edilen ek istihdamın 2 bin 200 ve nitelikli personel sayısının 400 olduğu ifade edildi.

Bursa da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek #3

Bursa da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek #4

Bursa da batarya üretim tesisi için teşvik verilecek #5

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