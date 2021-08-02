Bunu yaparsan bittin! 402 bin lira ceza

Bunu yapanlara 402 bin lira ceza Bunu yapanlara 402 bin lira ceza Gaziantep Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, araç lastiği vb. unsurları yakanlara 402 bin 385 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti.

Türkiye’nin birçok yerinde oluşan yangınlar sonrası daha fazla yangının çıkmasını önlenmek amacıyla yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te yeni tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla araç lastiği vb. unsurları yakanlara 402 bin 385 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti. Vali Davut Gül, yasakları hatırlatarak araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı çevre kanuna göre 402 bin 385 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Yasakları uygulama konusunda da daha hassas olacaklarını belirten Vali Gül, “Bildiğiniz gibi hassas bir dönemden geçiyoruz. Yapılması yasak olan fakat uygulamada çok dikkat edilmeyen konuları bu süreçte daha hassas takip etme durumundayız. Bu vesileyle araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 402 bin 385 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.