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Bulgarların Edirne akınında son durum

Bulgarların Edirne akınında son durum Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Bulgarların Edirne akınında son durum
18 Aralık 2021 Cumartesi 13:04

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Bu değer kaybı Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri artırdı.

1 LEVA 9,44 TL OLDU

Başta Bulgaristan olmak üzere Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var.

Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşması Türkiye'ye ilgiyi artırdı.

KAPIKULE'DE ARAÇ KUYRUKLARI

Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk da her geçen gün artıyor. Her gün sınır kapısında uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Bulgarların Edirne akınında son durum #1

TABELELAR BULGARCA OLDU

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor.

İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi.

"BULGARCA BİLEN ELEMAN ARANIYOR"

Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

Bulgarların Edirne akınında son durum #2

Bulgarların Edirne akınında son durum #3

Bulgarların Edirne akınında son durum #4

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