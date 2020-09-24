Bu Mesaja Asla İtibar etmeyin!! sağlık bakanlığı tarafından sağlanan 3000 tl sosyal destek ödemesi nedir?

sağlık bakanlığı tarafından sağlanan 3000 tl sosyal destek ödemesi nedir? ödeme yapılacak mı? kimler başvuru yapabirlir ? 3000 tl sosya destek başvurusu nereden nasıl yapılır? haber gerçek mi? Bu Mesaja Asla İtibar etmeyin!! Dolandırıcıların yeni tuzağı sağlık bakanlığı 3000 tl sosyal destek parası vereceği yönündeki mesajlar dolandırıcı mesajlarıdır

Bu mesaja sakın inanmayın

Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderilip, link verildi. Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye'de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.

Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.