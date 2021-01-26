Bu gece 11 derece birden soğuyacak, Şiddetli soğuk ve Dona Dikkat

Bu geceye hazır olun: 11 derece birden soğuyacak, kar yolda Lodos fırtınası yurdun batısında hayatı olumsuz olarak etkilese de hava sıcaklıkları güneyli rüzgarlar sebebiyle mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yüksek sıcaklıklar bu gece hızla düşecek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul'da 16 derece dolaylarında olan hava sıcaklıkları yarın 5 derece olarak hissedilecek. Yurdun birçok noktasında beyaz örtü oluşacak.

Geçtiğimiz hafta yurdu saran kar, lodos fırtınasının ardından geri dönüyor. Bu gece hızla düşecek sıcaklıklarla birlikte yarın Trakya’da kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da ise karla karışık yağmur bekleniyor ancak şehrin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşanabilir.

1 GECEDE MEVSİM DEĞİŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar hissetmemize neden olan lodos fırtınası bu akşam etkisini kaybedecek ve hava dönecek. Hızla soğuyan hava ocak ayı değerlerine inecek.

KAR YURDA BUGÜN GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.