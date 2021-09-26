Bu altın tahmini hesapları alt üst edecek! Altında tepe fiyatı verdi

Altın piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Ons Amerikan Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın daha sonra Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla 502 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı Merkez Bankası'nın kararının ardından ani yükseliş ile geçtiği 500 lira bandından geriye çekildi. Gram altın haftayı 497 liradan kapattı. Altın uzmanı Hatice Kolçak, Youtube kanalından altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

''ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK''

Hatice Kolçak, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Ons tarafı böyle aşağılarda kalınca dolar 8,90’a bile gitse dahi gram altın 500’e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Tam çıkışa başlayacağımız nokta olduğu için biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de almak daha sağlıklı olabilir. Satış kısmında bekleyenler için 530-540-550’leri yakında göreceğiz. Bu sene bitmeden o rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.