BOMBA GELİŞME 30 BÜYÜKŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİR

sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

30 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİR.

bu gece saat 24,00 dan itibaren 30 büyükşehirimiz için geçerlidir.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre; gece yarısı itibarıyla 12 Nisan saat 24.00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar, ilgili valiliklere gönderildi.

İçişleri BAKANLIĞI AÇIKLADI 11 NİSAN 2020 büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi,

Sokağa Çıkma yasağı ihlal cezası ne Detaylar haberde İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararı açıklayarak sokağa çıkma yasağı ilan etti Buna göre;

bu geceden 12 Nisan 24.00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar, ilgili valiliklere gönderildi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi Detaylar haberde 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta 2 Gün süre ile hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sokağa Çıkma Yasağı Gelen Şehirlerimiz: Adana Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bursa Denizli Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir Kahramanmaraş Kayseri Kocaeli Konya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Ordu Sakarya Samsun Şanlıurfa Tekirdağ Trabzon Van Zonguldak

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