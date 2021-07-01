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Bireysel emeklilikte yeni dönem

Bireysel emeklilikte yeni dönem Katılımcılara fonlar arası hareket özgürlüğü Bireysel emeklilik siteminde, katılımcıların planlarına tüm şirketlerin fonlarını ekleyebilmesine imkan tanıyan BEFAS, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bireysel emeklilikte yeni dönem
01 Temmuz 2021 Perşembe 12:53

Takasbank, 18 yıldır saklama sorumluluğunu üstlendiği Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu, bugün itibariyle hizmete alındı.

BEFAS Platformu sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları platformda işlem gören diledikleri fonu, katılımcı sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini değiştirmeden, mevcut şirketi aracılığı ile alıp, geri satabilecekler. Bu sayede emeklilik şirketleri, bir taraftan katılımcılarını muhafaza ederken diğer taraftan kurucusu oldukları fonların performansını arttırmak üzere azami gayreti gösterecek.

Emeklilik birikimini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcılar; fon seçimini, birikim tutarı veya oranı hususlarında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan yapabilecek.

Katılımcılara fonlar arası hareket özgürlüğü

Bireysel emeklilik katılımcıları sözleşmelerinin bulunduğu şirketin internet veya mobil uygulamaları üzerinden, katkı payının, mevcut birikimlerinin BEFAS Platformu’nda işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini kolaylıkla iletebilecek.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanıyor.. Bilgilendirme platformu sayesinde emeklilik yatırım fonlarının detaylı analizlerinin yapılmasına imkân sağlanıyor.

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