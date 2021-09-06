Bir zam haberi de o ilimizden: Resmen onaylandı Berberler zam yaptı İlimizde berberler de ücretlerine zam yaptı. Kocaeli Berberler Odası’nın zam talebi onaylandı

Son olarak fiyatlarını 2019 yılında artıran, pandemi sürecinde çoğunlukla kapalı oldukları için yeni zam da yapamayan berberler yeni tarifeyi bugün itibariyle uygulamaya başladılar.

GİDERLER KARŞILANAMAZ HALE GELDİ

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, zam kararının alınmasında üyelerinin giderlerini karşılamakta yaşadığı sıkıntılı durumun etkili olduğunu dile getirdi. Bozkurt, “Bilindiği üzere 21/05/2019 tarihinde aldığımız tarifeyi aradan geçen 2,5 yıla yakın bir zaman içerisinde uyguladık. Üyelerimizin genel giderlerinin yükselen enflasyonla artması ve 2 yıla yakın bir süredir yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, iş yerlerinde tek kullanımlık ürünler, dezenfektanlar, hijyen malzemelerinin getirdiği ek artışlar maliyetleri yükseltti. Bu zam bir anlamda kaçınılmaz oldu” dedi.

SINIFLARA GÖRE FİYATLANDIRMA



Özgürkocaeli'den Muhammet Emin Can'ın haberine göre; Kocaeli Berberler Odası’nın fiyatlandırması lüks, 1-2 ve 3. sınıf kategorilerine göre farklılık gösteriyor. Saç kesim ücreti 3.sınıf işyerlerinde 18 liradan 25 liraya, 2.sınıfta 22 liradan 30 liraya, 1.sınıfta 25 liradan 35 liraya, lüks sınıftaki işyerlerinde de 40 liradan 50 liraya yükseldi.

Damat tıraşı, tüm sınıflarda 300 lira olarak sabitlendi. Sakal tıraşı işyerinin sınıfına göre 20-30 TL, saç yıkama 20-25 TL, makineyle çocuk saç kesimi 20-40 TL arasında değişiyor.