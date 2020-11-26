Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü Vaka sayılarının arttığı Bursa'da Hayat Eve Sığar uygulaması kırmızı rengine büründü. Vatandaşlar, tedbirlerin sıklaştırılmasından yana olduklarını söyledi
Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü
Bir ilimizde risk haritası 3 ayda kırmızıya döndü Vaka sayılarının arttığı Bursa'da Hayat Eve Sığar uygulaması kırmızı rengine büründü. Vatandaşlar, tedbirlerin sıklaştırılmasından yana olduklarını söyledi
Bursa'da koronavirüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi.
Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile kasımın risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü.
Kentin 3 ayda bütün ilçeleri kırmızıya boyanırken, özellikle denize kıyısı bulunan Mudanya ve Gemlik'teki artış dikkati çekti.
DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI
Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servislerinde doluluk oranları ise yüzde 80'i aştı. Bursalılar, kentte vaka artışının yansıdığı haritaları gördüğünde tepkilerini dile getirdi.
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