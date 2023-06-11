Bir bardak çay 100 TL! Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içecek fiyatları tepkilere neden oldu. Çayın 4 euro (100 TL), ayranın 5 euro (125 TL), hamburgerin 10 eurodan (250 TL) satıldığını görenler, fiyatları fırsatçılık olarak yorumladı.

Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içecek fiyat listesi ortaya çıktı.

ÇAY 4, AYRAN 5 EURO

Açıklanan listede ayran 5 euro, su 2,5 euro, çay 4 euro, köfte, sucuk ve sosisin 10 euro olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fiyatların yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar durumu fırsatçılık olarak yorumladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: