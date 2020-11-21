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Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme

Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde binlerce kamyoncuyu ve onların bütçelerini çok yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü. Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme
21 Kasım 2020 Cumartesi 14:48

 Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme

 Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme  Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde binlerce kamyoncuyu ve onların bütçelerini çok yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü. Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü. Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde binlerce kamyoncuyu ve onların bütçelerini çok yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı.

K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti.

Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü.

Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu.

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

DİĞER ADIMLAR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan diğer değişiklikler de şöyle:

TAŞIT SÖZLEŞMESİ: Tüzel kişiliklerle de e-devlet üzerinden taşıt ve acente sözleşmesi yapılabilecek.

-SERVİSLER: Servis taşımacılığı yapan firmalara yönelik 100 kilometre koşulu kaldırıldı. Servis taşımacılığ

geçerli olacak.

SAYISAL TAKOGRAF: Sayısal takograf bildirim zorunluluğu, uluslararası taşımacılar için 2024 yılına ertelendi.

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