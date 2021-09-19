BİM’deki fiyatla Migros Market fiyatları aynı olacak! Erdoğan açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasında a101,BİM ve Migros Market gibi Türkiye’nin önde gelen market zincirlerini ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş market fiyatlarıyla ilgili oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdğan’ın açıklamalarına göre BİM ve Migros Marketleri arasında aynı üründe fiyat farkı olmayacak.

Çarşı ve pazara enflasyon korkusundan çıkamayan vatandaşın kafasını bir de Türkiye’nin en büyük zincir marketleri arasındaki fiyat farkı karıştırır oldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Mustafa Aktaş isimli bir vatandaşın Migros Market’ten aldığı 1 kilogramlık tereyağına 92 TL verdiğini daha sonra aynı ürününün bir diğer büyük zincir market olan A101’de 50 TL olduğunu görünce durumu yaşadığı il olan Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikayet etmekte bulmuştu. Yapılan bu haber üzerine sosyal medyada binlerce aynı durumu yaşadıklarını dile getiren paylaşımlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ise bugün bu kafa karışıklığı önleyecek bir açıklama gerçekleştirildi.





A101, BİM VE MİGROS MARKET FİYATLARI AYNI OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi gazetecilere hayat pahalılığıyla ilgili önemli demeçlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmanın bir bölümünde A101, BİM ve Migros Market gibi büyük marketleri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan “Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, zulüm, suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. ” diye konuştu.

Türkiye’de Migros’ta satılan bir ürünün A101 veya BİM gibi zincir marketlere oranla daha yüksek fiyata satıldığı biliniyor. Erdoğan’ın bahsettiği bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde Migros Market fiyatlarıyla BİM ve A101 gibi zincir marketlerde satılan ürünün fiyatlarının eşit olması konusunda çalışmalar yapılacağı anlaşıldı.