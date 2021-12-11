BİM'de birçok ürüne zam! İşte o liste... BİM'de birçok ürüne zam Market zinciri BİM'de, başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Zamlı fiyatlar sosyal medyada paylaşıldı.
Ekonomik krizle birlikte gıda fiyatlarına art arda zam gelirken BİM market zincirlerinde de etiketler değişti.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fiyat listesinde, 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5,9'dan 9,9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10,5'tan 15,5 liraya çıktığı görüldü.
İşte o liste: