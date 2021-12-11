BİM'de birçok ürüne zam! İşte o liste...

Asgari ücrette peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dün milyonların gözünü diktiği Asgari Ücret Komisyonu'nda üçüncü toplantıda da kesin sonuç çıkmadı. İşveren asgari ücreti belirleyecek olan asgari geçim tutarının 3.100 TL, işçi 3.900 TL olduğunu savundu. Komisyonda işçi-işveren enflasyon konusunda anlaşamadı. Bakan Nureddin Nebati de TBMM'de "Asgari ücrette herkesi tatmin edecek bir sonuç" olacağına işaret etti.