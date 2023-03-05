Beyoğlu'ndaki domuz bağı cinayetinde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce 2 bin TL verdiğimiz halde cinsel ilişkiye girmeden darbedildik

Beyoğlu'nda bir kadının darbedilerek domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede şüphelilerin iple maktulü bağladıklarını, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 TL'yi aralarında bölüştükleri bilgisi yer aldı. Öte yandan şüpheli Mehmet Solmaz, polisteki ifadesinde bir hafta önce maktulün evine fuhuş için gittiğini, 2 bin TL verdikleri halde cinsel ilişkiye girmeden iki erkek tarafından darbedildiklerini anlattı.

Beyoğlu'nda cezaevinden iki yıl önce çıkan Aysel Bozkurt (63), evinde domuz bağı yöntemiyle boğularak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlandı.

PANDEMİDE DENETİMLİ SERBESTLİĞE NAKLEDİLDİ

İddianamede Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildiği anlatıldı. Bozkurt'un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği kaydedildi. Polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHIS İTİRAF ETTİ

Ölü muayene tutanağına göre maktulün yerde yüz üstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birinin maktulün kullanmış olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, bir hafta önce maktulün evine fuhuş için gittiğini, 2 bin TL verdikleri halde cinsel ilişkiye girmeden iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü olan 4 Haziran günü saat 01.30 sıralarında maktulün evine gidip darbederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve bin 500 TL parasını alıp kaçtıklarını söyledi.

AĞZINI BEZLE KAPATMIŞLAR

İddianamede, şüpheliler Mehmet Solmaz (19) ile yanındaki şüpheliler Eyüp Korkunç (20) ve yaşı küçük olduğu için dosyası ayrılan K.K.'nın maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıklarını, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 TL'yi aralarında bölüştükleri anlatıldı.

İKİ SUÇTAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüphelilerin "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.