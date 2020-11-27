Berat Albayrak Yeni Görevinden de istifa etti!

Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde istifa eden Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde görevinden istifa etmişti.

Albayrak'ın bakanlık görevinden ayrılmasına rağmen Varlık Fornu yönetimindeki görevinin sürdüğü öne sürülmüştü. Albayrak, istifa ettiği günden bugüne kadar da kamuoyu önüne çıkmamıştı.

Memurlarnet'te yer alan habere göre; Bugün Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı var. Edinilen bilgiye göre Berat Albayrak Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden de istifa etti.