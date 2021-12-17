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Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor Silivri Belediyesi tarafından 500 dönüm araziye ekilen ayçiçekleriyle elde edilen 50 bin litre ayçiçek yağı, 10 bin aileye ücretsiz dağıtılıyor.

Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
17 Aralık 2021 Cuma 14:15

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla 2020 yılında 75 dönüm arazide başlayan ayçiçek üretimi 2021 yılında 500 dönüme çıkarıldı.

Mayıs ayında toprakla buluşturulan ayçiçeklerinin ağustos ayında hasadı yapıldı.

- 5'er litrelik olarak dağıtılıyor

ekirdağ'daki Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde işlenen 50 bin litre yağ, Silivri Belediyesine ait BizdenSize Sosyal Market aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, 5'er litrelik tenekeler halinde ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.


Silivri Belediyesi 2022 yılında 1000 dönüm araziye ayçiçek ekimi yapmayı hedefliyor.

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