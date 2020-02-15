Başörtülüleri Aşağıladı İşinden Kovuldu Sanıldı ,Ama Gerçek Şok Yaşattı

Başörtülüleri Aşağıladı İşinden Kovuldu Sanıldı,Ama Gerçek Şok Yaşattı

Başörtülüleri Aşağıladı İşinden Kovuldu Sanıldı,Ama Gerçek Şok YaşattıGenel Sekreter Yardımcısı İstifa etmemiş !!



İSMEK' te çalışmakta olan başörtülü bayanlara hakaret ettiği aşağıladığı .küçük düşürdüğü iddia edilen İstanbul Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli işinden istifa etti. Şişli 'soruşturma devam ederken huzur için' istifa ederken, Ekrem İmamoğlu istifayı kabul etti. denerek kamuoyuna açıklamalar yapmıştı.Bakın Durum nasıl ifşa oldu!

İMAMOĞLU: O SÖZLER SÖYLEYENİN BENİM YANIMDA YERİ YOK DEMİŞTİ ?



CHP'nin, ve halkın tepkisi dursun ortalık durulsun diyerekten böyle bir açıklama yaptıklarını , gerçekte ise Şişli'nin izine çıkarıldığı, 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği anlaşıldı. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Gökkuş, "Milletin aklıyla alay ediyorlar" sözleriyle konuyu ifşa etti

Açıklanan sözlerle gerçeğin saklandığına değinen İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "CHP yönetimi Şişli'yi soruşturma bitirilinceye kadar olan ki süre de izne çıkardı. Şişli, halen işini sürdürmekte ve İBB yönetimi ile ilişkisi devam etmektedir " dedi.

KELİME OYUNLARIYLA MİLLETİ KANDIRMA ÇABASINDALAR !

kamuoyunu aldattığı belirten Gökkuş şunlara değindi "İSMEK bölge yöneticilerine karşı yapılan hakaret ve taciz içeren sözlerin ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Yaşanan bu çirkin durum karşısında CHP yönetimi, Yeşim Meltem Şişli'nin kelime oyunuyla istifa ettiği yönünde bir algı oluşturdu. Fakat Şişli'nin istifa etmediğini halen İBB bünyesinde işini sürdüreceğini öğrendik. Bunun anlamı milletin aklıyla alay etmek Milletin güvenini kırmak ve aldatmaktır.Böyle bir yalana inanmamız v kabul etmemiz anlayış içinde olmamız kesinlikle mümkün değildir