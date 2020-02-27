Başörtülü kızın arkasından giderek masturbasyon yaptı!

pendik masturbasyon sapığı,pendik metro çıkışı başörtülü kızın arkasından masturbasyon yapan şahıs yakalandı

Malesef memleketimizin o güzel insanlarının içerisinden böyle ahlaksız,kendini bilmeyen,iğrenç sapıklarda ortaya çıkabiliyor.

Olay bugün İstanbul-Pendik metro çıkışında yaşandı..Bir başörtülü kızımızın peşinden giderek,penisini çıkarıp masturbasyon yapan bir insan demiyoruz hayvan,ekiplerin azimli çalışması sonucu 1 saatte yakalandı!

Yürüyen merdivenlerden çıkan genç başörtülü bir vatandaşımızı merdivenlerden çıkarken takip eden sapık, kızımızın arkasından penisini açıp masturbasyon yaparak merdivenleri çıktı.Olayı fark eden genç kız hızlıca oradan uzaklaşıyor.Kızın tedirginliğini gören sapık da ters yönden yürüyen merdivenle olay yerinden uzaklaşıyor.

Güpe gündüz bir metro merdiveninde masturbasyon yapan sapık!

Güpegündüz metro çıkışı kalabalık bir ortamda cinsel organını çıkarıp,masturbasyon yapan sapığa tepkiler çığ gibi büyüdü.Bu cesareti de nereden aldığı belli olmayan sapığın belli ki ciddi psikolojik sorunları var.Tertemiz bir genç kızın arkadasından gidip,hem ona o korkuyu yaşatan hem de genç kızın psikolojisinin bile bozulmasına sebebiyet vermesine neden olan bu sapık ekiplerimiz sayesinde kıza sürede yakalandı!