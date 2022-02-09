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Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı

Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı Ankara'nın Çankaya ilçesinde köpek sürüsünün saldırdığı bir kişi yaralandı. Onlarca köpeğin saldırısına uğrayan vatandaşı mahallesi sakinleri güçlükle kurtardı.

Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:10

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde T.E. isimli şahıs, akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri köpeklere müdahale etmeye çalışırken, saldırgan köpekler uzun süre yaraladıkları T.E.'nin başında bekledi.

Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü. Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

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