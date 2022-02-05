Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Büyük Müjde 700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu 700 bin kamu işçisine zamlı maaş: İlave tediye ödemeleri de başladı Memur ve memur emeklisinin ardından 700 bin kamu işçisinin de yüzü güldü. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı. Bununla birlikte kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ocak'ta sözleşme gereği yapılan zamla bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte bu tutar 5 bin 580 lirayı geçti. Öte yandan; İlave tediye (ikramiye) ödemeleri de başladı.