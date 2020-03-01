Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenleme Başladı!

Bankaların talep ettikleri ücret ve komisyonlar tekrar düzenlene Başladı!

Resmi Gazete'de açıklanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğince , finansal tüketiciler ile kurumsal müşteriler den talep edilen bankacılık komisyon ve diğer banka ücretleri tekrar incelemeye alındı. Buna göre ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyonların adedi 2 bin 400’den 51 adede, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya kadar indirildi . BDDK 2014 senesi itibariyle finansal tüketicilerden istenen ücret ve komisyonları 20 ile sınırlı hale getirilmiştir. Öncesinde bir sınır yoktu.

BDDK ve TCMB, işlem maliyetlerinin azaltılması müşterinin cebinden fazla fazla ödenek çıkmaması amacıyla bireysel ve kurumsal müşterilerden bankaların talep edeceği ücret ve komisyonlarında gerçekleşen düzenleme bugün hayata geçer . Buna göre, banka müşterilerinden talep edilen havale ve EFT ücretleri daha çok azaltıldı . İnternetten ve mobil uygulamadan 1.000 TL’lik miktara kadar para göndermenin tutarı 1 TL, 1.000 TL’den çok ise 2 TL olarak ücrete tabi olacaktır

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