Bankalar şimdi yandı! Tarih oluyor Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi!

İşsizlik ödeneği hakkında önemli detay en az 2 bin 137, en çok 4 bin 272 TL İşsizlik ödeneği en az 2 bin 137, en çok 4 bin 272 TL Çalışana işsiz kaldığı dönemde rahat nefes aldıran işsizlik ödeneği, asgari ücretle birlikte zamlandı. Prim gün sayısına göre değişen ödenek bu yıl en düşük 2.137, en yüksek ise 4.272 lira oldu. Ödenekten ikinci kez yararlanmak mümkün