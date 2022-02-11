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Bankalar şimdi yandı! Tarih oluyor Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi!

Bankalar şimdi yandı! Tarih oluyor Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi! Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi! Borçlunun telefonla yakınlarının veya çevresindeki kişilerin aranması 'hak ihlali' Kişisel Verileri Koruma Kurulu avukatların borçlu dışındaki kişileri aramasına 'dur' dedi.

Bankalar şimdi yandı! Tarih oluyor Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi!
11 Şubat 2022 Cuma 12:34

Kişisel Verileri Koruma Kurulu avukatların borçlu dışındaki kişileri aramalarına 'dur' dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafına intikal eden şikayet dilekçesine istinaden borçlu dışındaki kişilerin cep telefonu numaralarının temin edildiğine ilişkin resen inceleme başlattığını belirtti.

BORÇLU DIŞINDAKİ KİŞİLER ARANMAYACAK

Kurul; "Borç takiplerinde borçlu kişiler dışındaki kişilerin cep telefonu numaralarının hukuka aykırı şekilde elde eden, bu numaralara kendisiyle ilgisi olmayan borç sebebiyle ileti gönderen, yada bu numaraları aramak suretiyle hukuka aykırı veri işleme faaliyetinde bulunan ve aksini ispat edemeyen veri sorumlusu avukatlar hakkında idari işlem tesis edeceği hususunun barolara kayıtlı tüm avukatlara iletilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği'ne bildirilmesine" karar vermiştir.

İşte o karar;

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