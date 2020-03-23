Bankalar kapalı mı, açık mı? Koronavirüs nedeniyle banka saat kaçta açılır ve kapanır? İşte çalışma saatleri

Koronavirüsün çoğalması ile beraber bankalar kendi çaplarında tedbir de bulunurken , Türkiye Bankalar Birliği bütün bankaların mesai saatlerine dönük tavsiye kararı almakta buldu . TBB'nin almış olduğu mühim karar neticesinde bankalara yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak açıklandı .

Bankalar kapalı mı, açık mı? Koronavirüs sebebi ile banka saat kaçta açılır ve kapanır? İşte çalışma saatleri

Toplum sağlığının muhafaza edilmesi adına Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve duyuruları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı şekilde ve duraklatmadan devam ettirilebilmesi için koruma adına gerekli önlemler hayata geçirilmektedir .

Bu alanda da , Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, iş yapma ve müşteri kabul etme vakitleri esnek olarak ayarlanabilecek , bankalar, şubelerin ve hizmet yerlerinin çalışma ve müşteri kabul etme vakitlerine dair müşterine bilgi verecektir , şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık yerlerden bir araya gelmesinin önlenmesine yönelik anlamlı tebdirler uygulanabilecektir , tepe riskli ve kalabalık yerlerde şubeler hizmet dışı olabilecektir , bankacılık hizmetlerinin dijital alanlarda tamamlanması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmesi devam edecektir .