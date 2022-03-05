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Bankacıların bu uyarısına kulak verin!

Bankacıların bu uyarısına kulak verin!

Bankacıların bu uyarısına kulak verin!
Admin
Admin
05 Mart 2022 Cumartesi 18:35

Geçen hafta perşembe günü ilginç bir eylem vardı.

Bankacılık sektörü çalışanları üçüncü ayın üçünde saat 3.33’te toplu olarak bankaları denetleme ve düzenlemeden sorumlu kurum olan BDDK’ya şikâyette bulundular.
Şikâyetin konusu her ne kadar bankaların hedef baskısı olsa da aslında arka planda büyük bir uyarı vardı.

Nasıl mı?

Mesela vadesiz hedefi.
Bankalar son yıllarda bedava kaynağa o kadar çok alıştı ve sevdi ki, şimdi bunu personeline hedef olarak dayamaya başladı.
Özellikle hafta sonları artık banka personeli için dayanılmaz baskının olduğu gün. Tabii ki aynı zamanda banka müşterilerinin de kazıklandığı gün.

Böyle bir hedef dünyanın neresinde var?

Yıllık enflasyonun yüzde 50’nin olduğu bir ülkede paranın nemalandırılmadan bankada boşta bıraktırılması tam bir ticari ahlaksızlıktır.
İşte bankacılar bu ticari ahlaksızlığa alet olmamak için BDDK’ya e-posta attı, sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu.
Bize müşteriyi kandırmamız için baskı yapılıyor!

Geçen hafta perşembe günü ilginç bir eylem vardı.

Bankacılık sektörü çalışanları üçüncü ayın üçünde saat 3.33’te toplu olarak bankaları denetleme ve düzenlemeden sorumlu kurum olan BDDK’ya şikâyette bulundular.
Şikâyetin konusu her ne kadar bankaların hedef baskısı olsa da aslında arka planda büyük bir uyarı vardı.Hedef baskısı, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehdit ediyor.

Nasıl mı?

Mesela vadesiz hedefi.
Bankalar son yıllarda bedava kaynağa o kadar çok alıştı ve sevdi ki, şimdi bunu personeline hedef olarak dayamaya başladı.
Özellikle hafta sonları artık banka personeli için dayanılmaz baskının olduğu gün. Tabii ki aynı zamanda banka müşterilerinin de kazıklandığı gün.

Böyle bir hedef dünyanın neresinde var?

Yıllık enflasyonun yüzde 50’nin olduğu bir ülkede paranın nemalandırılmadan bankada boşta bıraktırılması tam bir ticari ahlaksızlıktır.
İşte bankacılar bu ticari ahlaksızlığa alet olmamak için BDDK’ya e-posta attı, sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu.
Bize müş

Bankacıların bu uyarısına kulak verin!

Bankacılık sektörü çalışanları üçüncü ayın üçünde saat 3.33’te toplu olarak bankaları denetleme ve düzenlemeden sorumlu kurum olan BDDK’ya şikâyette bulundular.
Şikâyetin konusu her ne kadar bankaların hedef baskısı olsa da aslında arka planda büyük bir uyarı vardı.

Nasıl mı?

Mesela vadesiz hedefi.
Bankalar son yıllarda bedava kaynağa o kadar çok alıştı ve sevdi ki, şimdi bunu personeline hedef olarak dayamaya başladı.
Özellikle hafta sonları artık banka personeli için dayanılmaz baskının olduğu gün. Tabii ki aynı zamanda banka müşterilerinin de kazıklandığı gün.

Böyle bir hedef dünyanın neresinde var?

Yıllık enflasyonun yüzde 50’nin olduğu bir ülkede paranın nemalandırılmadan bankada boşta bıraktırılması tam bir ticari ahlaksızlıktır.
İşte bankacılar bu ticari ahlaksızlığa alet olmamak için BDDK’ya e-posta attı, sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu.
Bize müşteriyi kandırmamız için baskı yapılıyor!BDDK bu uyarıyı dikkate almalı.

Özellikle personele verilen ve akıl mantık sınırlarını zorlayan vadesiz hedefini sorgulamak zorunda.
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak ve bunun için yasal düzenleme yapmak BDDK’nın görevidir.

Bankacıların bir başka şikâyeti zoraki sigorta satışı.
Neredeyse riske hiç dönüşmeyecek saçma sapan poliçeler müşteriye özellikle kredi almaya gelen sıkışık müşteriye zorla dayatılıyor.

kadar sigorta isteyen bankaların olduğu iddia ediliyor.
Bankalar yüzde 50’ye varan kâr marjı nedeniyle bankacılıktan çok sigortacılık yapıyor. Yapsın yapmasına da zorla sigorta satmak nedir?

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